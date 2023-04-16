ALES soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM tarih verdi: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soru cevap duyurusu ardından gözler bir kez daha sonuç tarihine çevrildi. Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların girdiği ALES/3 sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sonuç tarihleri de paylaşıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir." denildi.
16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.