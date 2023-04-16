ALES soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM tarih verdi: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soru cevap duyurusu ardından gözler bir kez daha sonuç tarihine çevrildi. Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların girdiği ALES/3 sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sonuç tarihleri de paylaşıldı.

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