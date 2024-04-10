Alev alan otomobil küle döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde motor kısmı arıza sebebiyle alev alan otomobil küle döndü.

Alev alan otomobil küle döndü - 1

Çorum'un İskilip-Tosya karayolunda bir araç motor kısmındaki arıza sebebiyle alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alev alan otomobil küle döndü - 2

Seyir halinde olan otomobil arızalandı. Ailesini başka bir araçla ilçeye gönderen sürücünün tamirci beklediği sırada otomobil alev aldı.

Alev alan otomobil küle döndü - 3

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

Alev alan otomobil küle döndü - 4

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobil küle döndü - 5

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Alev alan otomobil küle döndü - 6

Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER