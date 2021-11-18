Alibeyköy Barajı alarm veriyor

Alibeyköy Barajı’nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21,39 ölçülürken bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16,41 olarak kayda geçti. Barajda, suların büyük kısmı çekildi.