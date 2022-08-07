Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balık ölümleri üzerine inceleme başlattı.

Haberler - NTV Haber - DHA 07.08.2022 - 10:18

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 1

'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 2

Derede toplu balık ölümleri meydana geldiği ihbarı üzerine çevrede çalışma başlatıldı.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 3

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balık ölümleri üzerine inceleme başlattı.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 4

İlk incelemede herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 5

Laboratuvar araştırması için sudan örnek alındı.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 6

Öte yandan sıcaklıkların da etkisiyle derenin bazı bölümlerinde suların çekildiği görüldü.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 7
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 8
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 9
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 10
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 11
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 12
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 13
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 14
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 15
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 16
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 17
Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 18

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