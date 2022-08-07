Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

Haberler - NTV Haber - DHA 07.08.2022 - 10:18
İstanbul'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.
Derede toplu balık ölümleri meydana geldiği ihbarı üzerine çevrede çalışma başlatıldı.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balık ölümleri üzerine inceleme başlattı.
İlk incelemede herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi.
Laboratuvar araştırması için sudan örnek alındı.
Öte yandan sıcaklıkların da etkisiyle derenin bazı bölümlerinde suların çekildiği görüldü.