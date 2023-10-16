“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi

Esenler’de emniyet şeridinde trafik kazasına ilişkin işlem yapan polis aracına arkadan çarparak, Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş’ın da yaralanmasına sebep olan sürücü Berivan Y.’nin kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler dava dosyasına girdi. Bilirkişinin hazırladığı raporda, Berivan Y.’nin kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.

“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 1

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde daha önce meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili olarak işlem yapan polis aracına çarparak Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş’ın ise yaralanmasına neden olan sürücü Berivan Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

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“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 2

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berivan Y. bulunduğu cezaevinden getirilirken, maktulün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasında pişman olduğunu, maktulün ailesinden ve müştekiden özür dilediğini söyleyen Berivan Y., alkollü olmadığını ve 110 kilometre hızla gittiğini savundu.

Otoyolda polisi görünce şaşırdığını ve frene bastığını söyleyen Berivan Y., bunun üzerine aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.
“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 3

“Araç sağa sola savrulmaya başladı. İlk olarak sert bir şeye çarptım. Daha sonra birkaç şeye çarparak durabildim. Aracın içerisinden beni vatandaşlar çıkardı.” diyen Berivan Y., sadece polis memuruna çarptığını düşünerek olay yerinden ayrıldığını anlattı.

“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 4

KAZADAN ÖNCE ALKOL ALDIĞI FOTOĞRAF DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan Berivan Y.’nin kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler dava dosyasına girdi.

Mahkemenin talebi üzerine bilirkişinin hazırladığı rapora göre, Berivan Y’nin, kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.
“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 5

“BENDEN HELALLİK İSTEDİ”

Olayda yaralanan polis memuru Muhammet Bektaş ise kazanın meydana geldiği yolda, yolun emniyet şeridi hariç, 3 şeride düşürüldüğünü anlattı.

“Uyarı levhası da koyduk. Ayrıca başka bir arkadaşımız elindeki fenerle gelen araçların yavaşlaması için uyarıda bulunuyordu.” diyen Bektaş, “Ben maktul ile ekip arabasına doğru gittim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ben yerde yatarken sanık yanıma gelip benden özür diledi. Çok hızlı olduğunu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyerek benden helallik istedi. Şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

TANIK POLİS MEMURU: İKAZLARIMA UYMADI

Tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P. ise “Sanığın kullanımındaki araç çok süratli geldi. İkazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten 100 metre sonra emniyet şeridine doğru direksiyon hâkimiyetini kaybetti.” dedi.

“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi - 6

Sanığın arkadaşı olan Zehra Polatdemir de duruşmada tanık olarak dinlendi.

“Birlikte mekâna gittik. Ben alkol aldım kendisi almadı. Kaza yaşanmadan 10 saniye önce bilincim açıldı. Ben herhangi bir uyarı levhası veya ışıklandırma görmedim.” diyen Polatdemir, “Berivan ile şok halindeydik. Ben baygınlık geçirdim. Soruşturma aşamasında korktuğum için sanığın da benimle birlikte alkol aldığını söyledim.” ifadelerini kullandı.

Tanığın ifadesine karşı, maktulün ailesinin avukatı Pekay Salmanoğlu ise kazanın meydana geldiği yolda, maksimum hız sınırının 143 kilometre olduğunu belirterek, kaza anında sanığın daha süratli olduğunun bilirkişi raporuna girdiğini anımsattı.

Tanık ifadelerini kabul etmeyen Berivan Y. ise, “Oradaki insanların üzerime gelmesinden korktuğum için olay yerinden kaçtım.” dedi.

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