“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi

“BENDEN HELALLİK İSTEDİ”

Olayda yaralanan polis memuru Muhammet Bektaş ise kazanın meydana geldiği yolda, yolun emniyet şeridi hariç, 3 şeride düşürüldüğünü anlattı.

“Uyarı levhası da koyduk. Ayrıca başka bir arkadaşımız elindeki fenerle gelen araçların yavaşlaması için uyarıda bulunuyordu.” diyen Bektaş, “Ben maktul ile ekip arabasına doğru gittim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ben yerde yatarken sanık yanıma gelip benden özür diledi. Çok hızlı olduğunu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyerek benden helallik istedi. Şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

TANIK POLİS MEMURU: İKAZLARIMA UYMADI

Tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P. ise “Sanığın kullanımındaki araç çok süratli geldi. İkazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten 100 metre sonra emniyet şeridine doğru direksiyon hâkimiyetini kaybetti.” dedi.