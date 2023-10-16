“Alkol almadım” diyen sürücüyü yalanlayan görüntü dava dosyasına girdi
Esenler’de emniyet şeridinde trafik kazasına ilişkin işlem yapan polis aracına arkadan çarparak, Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş’ın da yaralanmasına sebep olan sürücü Berivan Y.’nin kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler dava dosyasına girdi. Bilirkişinin hazırladığı raporda, Berivan Y.’nin kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.
TEM Otoyolu Esenler mevkisinde daha önce meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili olarak işlem yapan polis aracına çarparak Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş’ın ise yaralanmasına neden olan sürücü Berivan Y.’nin yargılanmasına devam edildi.