Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hastanenin acil servisine gelip başının döndüğünü söyleyen alkollü Hasan Ö., kendisiyle ilgilenilmediğini iddia edip sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü. Hasan Ö., hemşire masasının üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri çalışanların üzerine savurdu.

DHA 11.08.2021 - 16:22

Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde,  dün akşam yaşanan olay Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi.

Alkollü olarak hastaneye gelen Hasan Ö. başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi. 

Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 2

Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü.

Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu.

Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 3

Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 4
Olayın ardından hastane yöneticileri polis merkezine giderek Hasan Ö.’den şikayetçi oldu. Polis, Hasan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 5
Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, “Hastanemize müracaat eden alkollü bir şahıs, daha sonra hemşirelerin bulunduğu alana geldi. Burada tedavi süresini beklemeyen kişi, ünitenin üzerinde olan tedavi masasındaki bütün malzemeleri yere dökerek tepki verdi” dedi.
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 6

KOCAELİ VALİLİĞİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasal işlem başlatıldığını bildirerek, “Vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildirir, kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 7
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 8
Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - 9

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