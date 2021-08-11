Alkollü olarak acil servise geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı

DHA 11.08.2021 - 16:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dün akşam yaşanan olay Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi.
Alkollü olarak hastaneye gelen Hasan Ö. başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi.
Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü.
Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu.
Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.