Alkolmetre gitti ateş ölçer geldi

Polis ekiplerinin araç çevirmelerinde kullandığı alkolmetrelerin yerini corona virüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde ateş ölçer cihazları aldı.

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İHA - Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 15:10





Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de corona virüse karşı ciddi bir mücadele var.

Güvenlik güçleri, hükümetin aldığı karar ve kısıtlamalarla ilgili sıkı bir deneyim yapıyor.





Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderen ekipler cadde üzerinde de sıkı denetim yapıp seyir halindeki araçların içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların olup olmadığını kontrol ediyor.





Trafikte seyir halindeki araçlarda yapılan kontrollerde görmeye alışık olduğumuz alkol metrelerin yerini de bu dönemde ateş ölçerler aldı.

Trafikteki araçları tek tek durduran ekipler araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan kişilerin ateşlerini ölçüyor.

Ateşi 38,5 ve üzeri çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Polis ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Aynı şekilde cadde ve sokaklarda yaya devriye gezen ekiplerde yoldan geçenleri uyarırken polis ve zabıta ekipleri sık sık ekip araçlarında anonslar yapıyor.