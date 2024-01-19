Alper Gezeravcı kimdir, nereli, uzayda kaç gün kalacak? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı hakkında bilinenler
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, nereli, uzayda kaç gün kalacak? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı hakkında bilinenler
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek olan Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.