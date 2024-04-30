Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, yapılacak yeni Kabine toplantısını bekliyor. Öğretmen atamaları için gün sayan öğretmen adaylar ise gözlerini Kabine'den çıkacak atama sayısına çevirdi. Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım - 1

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısının ardından gözler Kabine'nin yeni toplanacağı tarihe çevrildi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine'yi işaret etmiş ve atanacak öğretmen sayısının Kabine'de belirleneceğini söylemişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı son olarak 16 Nisan tarihinde yapılmıştı. Gözler ise yapılacak olan yeni toplantının tarihine çevrildi.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 30 Nisan'da yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde bugün Kabine yer almadı.

Buna göre; Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım - 3

ÖĞRETMEN ATAMASI KABİNE GÜNDEMİNDE OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yapmıştı.

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