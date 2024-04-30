Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım
Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, yapılacak yeni Kabine toplantısını bekliyor. Öğretmen atamaları için gün sayan öğretmen adaylar ise gözlerini Kabine'den çıkacak atama sayısına çevirdi. Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısının ardından gözler Kabine'nin yeni toplanacağı tarihe çevrildi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine'yi işaret etmiş ve atanacak öğretmen sayısının Kabine'de belirleneceğini söylemişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?