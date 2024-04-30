Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Öğretmen atamaları için geri sayım

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı son olarak 16 Nisan tarihinde yapılmıştı. Gözler ise yapılacak olan yeni toplantının tarihine çevrildi.



Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 30 Nisan'da yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde bugün Kabine yer almadı.



Buna göre; Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.