Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın bu rahat hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Mahkeme, Candan'ı yeniden cezaevine gönderebilir.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.