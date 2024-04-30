Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın bu rahat hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Mahkeme, Candan'ı yeniden cezaevine gönderebilir.

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 1

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 2

37 KİLOYA DÜŞTÜ

Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia edildi.

Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 3

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 4

"PAŞALAR GİBİ YATIYORUZ"

Bu haberlerin ardından Candan tahliye edildi. Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü. 

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye başladı. 

Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi. 

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana.” dedi.

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 5

Cezaevinde nasıl vakit geçirdiklerini de anlatan Candan, “Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık.” diye konuştu.

Candan, “Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.” diye konuştu.



Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 6

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi.

İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi. 

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 7

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Röportaj Nihal Candan'ın başını yakmak üzere: Hastane yerine kuaföre gitti - 8

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunuDilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER