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Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?

Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Amasya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Amasya Belediyesini hangi parti kazandı ve Amasya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Amasya yerel seçim sonuçları..

Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir? - 1

AMASYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Amasya Belediyesini 29.847 alınan oy ve %47.28
oy oranı ile MHP adayı Mehmet Sarı kazanmıştır. Görev değişikliği nedeniyle Amasya Belediye başkanlığını Bayram Çelik üstleniyor. 

Amasya Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • MHP 3
  • CHP 2
  • AK Parti 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir? - 2

AMASYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Amasya Belediyesi Başkanı Bayram Çelik Kimdir?


1954 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest ve kamu hizmetinde çalıştıktan sonra 1984 - 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi alanında ihtisasını tamamladı.

Aynı yıl içinde Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesine Genel Cerrahi Uzmanı olarak atandı. 2000 – 2003 yılları arasında aynı hastanede Başhekim olarak görev alan Bayram ÇELİK 2005 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra da sağlık sektöründen ve mesleğinden kopmayarak 2005 yılında Amasya Özel Şifa Tıp Merkezinin Kurucu ortakları arasında yer aldı. Amasya halkıyla kuvvetli bağlar kuran Çelik, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı, Amasyaspor Kulübünde yöneticilik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerini yürüttü.

2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden katıldığı seçimlerde Meclis üyeliğini kazanan Bayram ÇELİK 2 dönem aynı görevi sürdürdü. 2023 yılında yapılacak seçimler sebebi ile Amasya Belediye Başkanlığı adaylık istifası sebebi ile boşalan Amasya Belediye Başkanlığı makamına, meclisin oy çokluğuyla seçilen ve Amasya Belediye Başkanlığı görevine başlayan Bayram ÇELİK Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir? - 3

AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir? - 4

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