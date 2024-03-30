Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?
Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Amasya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Amasya Belediyesini hangi parti kazandı ve Amasya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Amasya yerel seçim sonuçları..
AMASYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Amasya Belediyesini 29.847 alınan oy ve %47.28
oy oranı ile MHP adayı Mehmet Sarı kazanmıştır. Görev değişikliği nedeniyle Amasya Belediye başkanlığını Bayram Çelik üstleniyor.
Amasya Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- MHP 3
- CHP 2
- AK Parti 2