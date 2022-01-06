Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı

"CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAKTIR"

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda. Sudaki köpürmenin asıl nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından ortaya çıkacaktır. Kirliliğe neden olan durum belli olduğunda gerekli çalışmalar yapılacak ve cezai işlemler uygulanacaktır."