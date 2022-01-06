Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Tersakan Çayı suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.01.2022 - 15:56

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı - 1

'da yaklaşık 5 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Yeşilırmak'a dökülen Tersakan Çayı'nın Göllü Bağları mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı - 2

Bölgeye gelen ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, çaydaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. 

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı - 3

Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı - 4

"CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAKTIR"

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda. Sudaki köpürmenin asıl nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından ortaya çıkacaktır. Kirliliğe neden olan durum belli olduğunda gerekli çalışmalar yapılacak ve cezai işlemler uygulanacaktır."

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER