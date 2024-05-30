Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma
Ankara’da avukat Meltem T, trafikte seyir halindeyken, kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ederek aracının önünü kesen, içinde hasta bulunmayan ambulans şoförü Süleyman A’nın saldırısına uğradığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken, ambulans şoförünün trafikte Meltem T’nin otomobilinin önünü kesmesi, üzerine yürümesi ve yaşanan arbedeye ilişkin kamera görüntüleri dosyaya girdi.
Ankara’da özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunmayan ambulansın şoförü, bir avukatın aracının önünü kesip saldırıda bulundu.