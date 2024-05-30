Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma

Ankara’da avukat Meltem T, trafikte seyir halindeyken, kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ederek aracının önünü kesen, içinde hasta bulunmayan ambulans şoförü Süleyman A’nın saldırısına uğradığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken, ambulans şoförünün trafikte Meltem T’nin otomobilinin önünü kesmesi, üzerine yürümesi ve yaşanan arbedeye ilişkin kamera görüntüleri dosyaya girdi.

Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 1

Ankara’da özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunmayan ambulansın şoförü, bir avukatın aracının önünü kesip saldırıda bulundu.

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Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 2

Olay, 28 Mart’ta Çankaya’da yaşandı. Özel hastaneye ait hasta bulunmayan ambulansın şoförü Süleyman A, trafikte kendisini tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği avukat Meltem T’nin kullandığı otomobilin önünü kesti.

Süleyman A, sürücü Meltem T. ile yanında bulunan doktor kardeşi Y.T’ye tepki gösterdi, tartışma çıktı.

Arkadan gelen başka bir özel ambulansın şoförü de tartışmaya dahil oldu ve arbede çıktı.

Çevredekilerin sakinleştirdiği Süleyman A., daha sonra ambulansla yola devam etti.

Ambulans şoförünün otomobilin önünü kesmesi, yaşanan arbede ve tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 3

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Meltem T, doktor kardeşi ile birlikte, kamera görüntüleri ve basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına dair doktor raporu ile savcılığa şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans şoförü Süleyman A, yanındaki sağlık görevlisi E.İ. ve arkadan gelen ambulansın şoförü A.K.G. hakkında darp, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlattı.
Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 4

“KARDEŞİMİN BOĞAZINI SIKTI”

Soruşturma kapsamında ifade veren Meltem T, trafikte seyir halindeyken ambulansın hızla aracının önünü kestiğini belirterek, “Süleyman A. inip aracımın camına anahtarla vurup, küfür etti. Şahıs kardeşimi arabadan indirmeye çalıştı. Ben de o esnada ambulans şoförüne ‘Kusura bakmayın, acemiyim. O yüzden yavaş sürüyorum’ dedim. Kardeşim camı indirerek, ‘Yavaş sürün kaza yaptıracaktınız bize’ demesi üzerine Süleyman A. camdan elini sokarak kardeşimin boğazını sıktı. Kardeşim arabadan inince de aynı şahıs elindeki anahtarla kardeşime yumruk attı. Ben araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştım. Ardından yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar gelerek kavgayı ayırdı.” dedi.

Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 5

“KAZA TEHLİKESİ ATLATTIK”

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Süleyman A. ise ifadesinde, “Orta şeritte sirenim kapalı, tepe lambalarım açık şekilde seyir halindeydim. Önüme bir araba seri şekilde geçti. Ben de çarpmamak için keskin bir manevrada bulundum, kaza tehlikesi atlattık. Ardından araca çarptığımı düşünerek yolun ortasında durdum. Aracıma baktığımda çarpmadıklarını gördüm. Araca doğru ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Araçta bulunan erkek şahıs bir şeyler söylüyordu, duymadım. Etrafta bulunan vatandaşların yardımıyla tartışma noktalandı.” dedi.

Ambulans şoförü ile avukatın trafikteki kavgasına soruşturma - 6
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