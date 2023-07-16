Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı

Bunun üzerine oğlu Fatih Boyun, durumdan şüphelenerek e-Nabız uygulamasından röntgen sonuçlarına baktı ve annesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettirdi.

Şadiye Boyun'un karnındaki makas ameliyatla alındı. Boyun, avukatı aracığıyla, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şadiye Boyun, yapılan hata nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Ameliyat olduktan yaklaşık bir ay sonra doktorların kontrol amaçlı kendisine gün verdiğini söyleyen Boyun, iyileşmeyi beklerken rahatsızlandığını belirterek şunları söyledi:

“Röntgeni çeken görevli, ‘Teyze senin cebinde makas mı var?’ diye sordu. Ben de ‘Oğlum ne makası, bende makas falan yok’ dedim. Üzerimi kontrol etti ve ‘Sende makas var’ dedi. Beni direkt gözetim odasına götürdüler. Benden röntgeni isteyen doktor da oraya geldi ancak bana makas olduğunu söylemedi. Bana ameliyat olduğum hastaneyi ve doktorun adını sordu. Sonra bana gelip, ‘Seni almaya gelecekler diğer hastaneden, gider misin?’ diye sordu. Ben de o olayın şoku ile gittim.”