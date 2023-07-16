Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı
Ankara’da özel bir hastanede ameliyat olan Şadiye Boyun, 8 ay sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Boyun’un çekilen röntgeninde, karın bölgesinde ameliyat makası unutulduğu ortaya çıktı. Boyun, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara’da yaşayan Şadiye Boyun, 28 Aralık 2021 günü Pursaklar’daki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyattan 8 ay sonra karın ağrısı şikayeti görülen Boyun, ambulans ile Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Boyun’un burada çekilen röntgeninde ince bağırsağına takılı 12 santimetre boyunca makas olduğu görüldü. Olay üzerine Boyun’un ameliyat edildiği hastaneye haber verildi. Özel hastanede görevliler geldi. Görevliler tarafından tekrar özel hastaneye götürülen Boyun’a bir röntgen daha çekildi.