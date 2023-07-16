Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı

Ankara’da özel bir hastanede ameliyat olan Şadiye Boyun, 8 ay sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Boyun’un çekilen röntgeninde, karın bölgesinde ameliyat makası unutulduğu ortaya çıktı. Boyun, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı - 1

Ankara’da yaşayan Şadiye Boyun, 28 Aralık 2021 günü Pursaklar’daki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyattan 8 ay sonra karın ağrısı şikayeti görülen Boyun, ambulans ile Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boyun’un burada çekilen röntgeninde ince bağırsağına takılı 12 santimetre boyunca makas olduğu görüldü. Olay üzerine Boyun’un ameliyat edildiği hastaneye haber verildi. Özel hastanede görevliler geldi. Görevliler tarafından tekrar özel hastaneye götürülen Boyun’a bir röntgen daha çekildi.

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Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı - 2

Bunun üzerine oğlu Fatih Boyun, durumdan şüphelenerek e-Nabız uygulamasından röntgen sonuçlarına baktı ve annesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettirdi.

Şadiye Boyun'un karnındaki makas ameliyatla alındı. Boyun, avukatı aracığıyla, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şadiye Boyun, yapılan hata nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Ameliyat olduktan yaklaşık bir ay sonra doktorların kontrol amaçlı kendisine gün verdiğini söyleyen Boyun, iyileşmeyi beklerken rahatsızlandığını belirterek şunları söyledi:

“Röntgeni çeken görevli, ‘Teyze senin cebinde makas mı var?’ diye sordu. Ben de ‘Oğlum ne makası, bende makas falan yok’ dedim. Üzerimi kontrol etti ve ‘Sende makas var’ dedi. Beni direkt gözetim odasına götürdüler. Benden röntgeni isteyen doktor da oraya geldi ancak bana makas olduğunu söylemedi. Bana ameliyat olduğum hastaneyi ve doktorun adını sordu. Sonra bana gelip, ‘Seni almaya gelecekler diğer hastaneden, gider misin?’ diye sordu. Ben de o olayın şoku ile gittim.”

Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı - 3

 “Ben de, ‘Neyim var’ diye sorudum. Bana ameliyat yerimin ödem ve apse yaptığını söylediler. Ben de içimde ödem değil makas olduğunu söyledim. ‘Niye makası saklıyorsunuz’ diye sordum. Beni hemen odaya götürdüler. Sonra oğlum müdahale etti. Sonuçları ona da vermemişler. Sonra oğlum da ambulans çağırdı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Orada o gece ameliyata alındım. Ameliyat güzel geçti ama 3 gün sonra tekrar sorunlar başladı. Ben kalp hastası olduğum için verilen narkozlar bende yan etki yapmış.”

Ameliyatta karnında unutulan makasla 8 ay yaşadı - 4

 “Bir hafta sonra ben tekrar ameliyat oldum. 8 ay içinde 3 kere, 25 gün içinde ise 2 kere ameliyat oldum. Sorunlarım bitmiş değil, yine doktora gidiyorum. Ama bana bir kere özel hastane tarafından dönüş yapıp, 'Geçmiş olsun, biz bu hatayı yaptık. Özür dileriz' bile demediler.”

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