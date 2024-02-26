Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu!

Hollywood’un en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödüllerinden bir ay önce dağıtılan ve Hollywood’un önde gelen yapımcıları tarafından verilen Producers Guild of America Ödülleri, dün sahiplerini buldu. "Oppenheimer" Pazar gecesi 2024 Amerika Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde en büyük ödülü alarak Oscar zaferine bir adım daha yaklaşırken, Martin Scorsese Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

İşte Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin sahipleri...