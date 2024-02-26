Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu!

Hollywood yapımcıları tarafından düzenlenen Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) dün sahiplerini buldu. Martin Scorsese Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 1

Hollywood’un en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödüllerinden bir ay önce dağıtılan ve Hollywood’un önde gelen yapımcıları tarafından verilen Producers Guild of America Ödülleri, dün sahiplerini buldu. "Oppenheimer" Pazar gecesi 2024 Amerika Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde en büyük ödülü alarak Oscar zaferine bir adım daha yaklaşırken, Martin Scorsese Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

İşte Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin sahipleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 2

En İYİ FİLM

“Oppenheimer”

EN İYİ ANİMASYON

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

“Succession”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

“The Bear”

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 3

EN İYİ MİNİ DİZİ

“Beef”

EN İYİ TV YA DA DİJİTAL PLATFORM FİLMİ


“Black Mirror: Beyond the Sea”

EN İYİ KURGU OLMAYAN TV YAPIMI

“Welcome to Wrexham”

EN İYİ BELGESEL FİLM

American Symphony

PGA YENİLİKÇİ ÖDÜLÜ

"Body of Mine"

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 4

EN İYİ TV EĞLENCE PROGRAMI

“Last Week Tonight With John Oliver”

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

“RuPaul’s Drag Race”

EN İYİ SPOR PROGRAMI

Beckham

EN İYİ ÇOCUK PRPGRAMI

Sesame Street

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 5

PRODUCERS GUILD OF AMERICA KIRMIZI HALISI

Robert Downey jr. , Cillian Murphy, and Emily Blunt

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 6

America Ferrera

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 7

Sandra Oh

Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! - 8

Robert Downey jr.

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