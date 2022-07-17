'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim

Türk Hava Kuvvetleri'nin başarılı pilotları, İzmir'de yetişiyor. Yaklaşık 2 yıllık eğitimden geçen adaylar, simülatör ve gerçek uçuş deneyimiyle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 18:51

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 1

Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 2

Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olma hayali kuran öğrenciler, 'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim görüyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 3

Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerden deneme uçuşunu başarıyla geçenler, buraya pilot adayı olarak kabul ediliyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 4

Adaylar, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı dersleri alıyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 5

Eğitimin ilk aşaması, "Palaz" çağrı adlı filoda gerçekleşiyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 6

Adaylar, pervaneli uçakta uçuş öğretmeniyle 14 sorti uçuş yapıyor. 15'i ise tek başlarına tamamlıyorlar.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 7

Çağrı adı "Akrep" olan filoda da temel uçuş eğitimine geçiliyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 8

Burada simülatör ve gerçek uçuş kombine olarak sürdürülüyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 9

Öğrenciler ayrıca haftada 3 gün, uçuş sırasında maruz kalacakları kuvvete ve dayanıklılığa yönelik antrenman yapıyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 10

Temel uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına göre yönlendiriliyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 11

Jet pilotu ya da ulaştırma pilotu olmak üzere eğitimlerine devam ediyor.

'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 12
'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 13
'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 14
'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 15
'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim - 16

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