'Anadolu Kartalları'na zorlu eğitim

Haberler - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 18:51
Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor.
Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olma hayali kuran öğrenciler, İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim görüyor.
Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerden deneme uçuşunu başarıyla geçenler, buraya pilot adayı olarak kabul ediliyor.
Adaylar, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı dersleri alıyor.
Eğitimin ilk aşaması, "Palaz" çağrı adlı filoda gerçekleşiyor.
Adaylar, pervaneli uçakta uçuş öğretmeniyle 14 sorti uçuş yapıyor. 15'i ise tek başlarına tamamlıyorlar.
Çağrı adı "Akrep" olan filoda da temel uçuş eğitimine geçiliyor.
Burada simülatör ve gerçek uçuş kombine olarak sürdürülüyor.
Öğrenciler ayrıca haftada 3 gün, uçuş sırasında maruz kalacakları kuvvete ve dayanıklılığa yönelik antrenman yapıyor.
Temel uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına göre yönlendiriliyor.
Jet pilotu ya da ulaştırma pilotu olmak üzere eğitimlerine devam ediyor.