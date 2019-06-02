Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği
Anadolu Ajansı
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor.
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1Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
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2Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.
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3Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
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4Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.
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5Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını istedi.
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