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Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

Anadolu Ajansı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

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    Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
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    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.
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    Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
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    Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.
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    Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını istedi.
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