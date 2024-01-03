Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle İstanbul yönünde trafik durdu. Ekipler, kaza yapan TIR’ı çekerken, bölgede ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü - 1

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde TIR’ın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı TIR, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü - 2

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü - 3

TIR’ın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü - 4
Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü - 5
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