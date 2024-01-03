Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi: İstanbul yönünde kontrollü ulaşım tek şeride düştü
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle İstanbul yönünde trafik durdu. Ekipler, kaza yapan TIR’ı çekerken, bölgede ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde TIR’ın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.Otoyolda İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı TIR, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde devrildi.