Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi

Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Hukuk Direktörü Aktolgalı, jeoteknik mühendisinin sahada oturmalar olduğunu belirterek, çatlakların çimentoyla kapatılmasını önerdiğini söyledi.

Jeoteknik mühendisinin tehlikeli bir durum olmadığını aktardığını ifade eden Aktolgalı, "Burada ciddi bir hizmet kusuru olduğunu, yanlış bir karar olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.