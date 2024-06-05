Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi

Anagold Madencilik yetkilileri TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komsiyonu'na sunum yaptı. 4 işçinin hala toprak altında arandığı belirtilirken sahanın belli yerlerinden sürekli numunelerin alındığının ve bugüne kadar herhangi olumsuz bir sonucun alınmadığının altı çizildi. Sunumda toprak kaymasında 10 milyon metreküp malzemenin de hareket ettiği bildirilirken olay günü çatlakların saat 08.00'de tespit edildiği de açıklandı.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 1

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 2

Toprak kaymasının yaşandığı maden ocağını işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkililerinin dinlenmesine geçildi.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 3

Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, işlettikleri Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının nedenlerini anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken adımları atmakta kararlı olduklarını belirtti.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 4

Demirci, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı.

Demirci, toprak altındaki 4 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 5

KİRLİLİK KONTROL EDİLDİ

Çevre zararının bertaraf edilmesinin, bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Demirci, sahanın belli yerlerinden sürekli numuneler alındığını, sızıntı ve kirliliğin kontrol edildiğini aktardı.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 6

"OLUMSUZ BİR NETİCE YOK"

Demirci, "Bugüne kadar çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır. Yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Meclis'in yapacağı çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 7

10 MİLYON METREKUP MALZEME

Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı da sunumunda, toprak kaymasında 10 milyon metreküp malzemenin hareket ettiğini bildirdi.

Olayın yaşandığı gün saat 08.00'de çatlakların belirlendiğini belirten Aktolgalı, saat 13.00'te kıdemli jeoteknik mühendisinin hareket gözlemlediğini ifade etti.

Cem Aktolgalı, saat 14.28'de toprak kaymasının yaşandığını söyledi.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 8

"5,1 MİLYON METREKÜP MALZEME GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARINA TAŞINMIŞTIR"

Proses Mühendisi Ayşe Nur Türkarslan, tüm kimyasalların gerekli tedbirler alınarak maden sahasından uzaklaştırıldığını kaydetti.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 9

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 22 farklı noktadan 680 su numunesi, 11 farklı noktadan 17 heyelan numunesi ve 4 farklı noktadan 4 referans numunesi alındığını aktaran Türkarslan, analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 10

Türkarslan, "Arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5,1 milyon metreküp malzeme geçici depolama alanlarına taşınmıştır." ifadesini kullandı.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 11

Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Hukuk Direktörü Aktolgalı, jeoteknik mühendisinin sahada oturmalar olduğunu belirterek, çatlakların çimentoyla kapatılmasını önerdiğini söyledi.

Jeoteknik mühendisinin tehlikeli bir durum olmadığını aktardığını ifade eden Aktolgalı, "Burada ciddi bir hizmet kusuru olduğunu, yanlış bir karar olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 12

Kaza öncesinde bir jeoradarın bulunduğunu aktaran Aktolgalı, sahada çatlak ölçerlerin de bulunduğunu bildirdi.

Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi - 13

Sürdürülebilirlik Direktörü Ahmet Oğuz Öztürk, olaya ilişkin bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, buna itiraz edeceklerini söyledi.

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