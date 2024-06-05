Anagold Madencilik'ten Meclis'te sunum: Çatlaklar saat 08.00'de belirlendi
Anagold Madencilik yetkilileri TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komsiyonu'na sunum yaptı. 4 işçinin hala toprak altında arandığı belirtilirken sahanın belli yerlerinden sürekli numunelerin alındığının ve bugüne kadar herhangi olumsuz bir sonucun alınmadığının altı çizildi. Sunumda toprak kaymasında 10 milyon metreküp malzemenin de hareket ettiği bildirilirken olay günü çatlakların saat 08.00'de tespit edildiği de açıklandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.