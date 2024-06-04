Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 1

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 2

Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 3

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asel Sapdüzen için Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 4

Cenazeye Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 5

Kılınan namazın ardından Asel’in cenazesi Sıra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 6

Asel’in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 7

İDARİ SORUŞTURMA

Olayın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 8

ÖN OTOPSİ DE KALP RAHATSIZLIĞI ÇIKTI

Asel Sapdüzen'in ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'tan gelecek sonuca göre netlik kazanacağı bildirildi.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 9

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu - 10
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