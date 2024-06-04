Anaokulunda ölen minik Asel'in ölüm nedeni belli oldu
Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi.
Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı.