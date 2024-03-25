ANAP Belediye Başkan Adayları 2024 - ANAP (Anavatan Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
ANAP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il ANAP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için ANAP belediye başkan adayları listesi...
İL İL ANAP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Tuvana Naz Ketene
- Aydın: Nail Kaplı
- Erzurum: Faruk Gözübüyük
- Gaziantep: Önder Beşe
- İstanbul: Umut Çınar
- İzmir: Ali Sungur
- Kocaeli: Murat Duran
- Konya: Erkan Eskiler
- Malatya: Muttalip Çapkan
- Sakarya: Harun Aykul
- Samsun: İbrahim Günal
- Şanlıurfa: Halil Güneş