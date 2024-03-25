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ANAP Belediye Başkan Adayları 2024 - ANAP (Anavatan Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

ANAP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il ANAP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için ANAP belediye başkan adayları listesi...

ANAP Belediye Başkan Adayları 2024 - ANAP (Anavatan Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL ANAP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Tuvana Naz Ketene
  • Aydın: Nail Kaplı
  • Erzurum: Faruk Gözübüyük
  • Gaziantep: Önder Beşe
  • İstanbul: Umut Çınar
  • İzmir: Ali Sungur
  • Kocaeli: Murat Duran
  • Konya: Erkan Eskiler
  • Malatya: Muttalip Çapkan
  • Sakarya: Harun Aykul
  • Samsun: İbrahim Günal
  • Şanlıurfa: Halil Güneş

TÜRKİYE HABERLERİ

ANAP Belediye Başkan Adayları 2024 - ANAP (Anavatan Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

ANAP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Saimbeyli: Mustafa Şahin Gökçe
  • Adana Çukurova: Ali Otmar
  • Adana Seyhan: Gürhan Lütfi Öğretmenoğlu
  • Ankara Altındağ: Hatice Taştan
  • Ankara Bala: Bahadır Durum
  • Ankara Çankaya: Gizem Ece Atasoy
  • Ankara Etimesgut: Nilüfer Yurtoğlu
  • Ankara Gölbaşı: Recai Canoruç
  • Ankara Keçiören: Ersin Narlı
  • Ankara Mamak: Hasan Dinçer
  • Ankara Pursaklar: Kurtuluş Korkmaz
  • Ankara Sincan: Onur Kılıç
  • Ankara Yenimahalle: Ziya Yiğit Tunçer
  • Antalya Finike: Ahmet Koç
  • Antalya Kepez: Alihan Kansu
  • Aydın Efeler: Serkan Saraçoğlu
  • Çorum Merkez: Hasan Kabak
  • Düzce Merkez: Naci Kaplan
  • Erzurum Oltu: Güven Yavuz
  • Eskişehir Tepebaşı: Cemil İrtekin
  • Gaziantep Araban: Mehmet Cihan Demir
  • Gaziantep İslahiye: Hatice Sibel Ölçal
  • Gaziantep Karkamış: Gökhan Tosun
  • Gaziantep Nizip: Hasan Tosun
  • Gaziantep Nurdağı: Ulaş Gezer
  • Gaziantep Oğuzeli: Eren Gülerim
  • Gaziantep Şahinbey: Ebru Ersan
  • Gaziantep Şehitkamil: Vakıf Demir
  • Gaziantep Yavuzeli: Vakkas Demir
  • Giresun Dereli: Yıldız Kasapoğlu
  • Giresun Merkez: Semih Nefes
  • Hatay İskenderun: Nureddin Fidan
  • İstanbul Avcılar: Mustafa Güran
  • İstanbul Bağcılar: Ziya Erdoğan
  • İstanbul Bakırköy: Aysun Akça
  • İstanbul Beşiktaş: Alaaddin Aközdoğan
  • İstanbul Beylikdüzü: Sinan Atçeken
  • İstanbul Çatalca: Uğur Okur
  • İstanbul Çekmeköy: Gökan Çakır
  • İstanbul Eyüpsultan: Tuğba Mayalık
  • İstanbul Fatih: İrfan Işık
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Doğukan Toktaş
  • İstanbul Kadıköy: Semih Bakır
  • İstanbul Kağıthane: Aydın Keyf
  • İstanbul Sancaktepe: Suzan Öznur Paça
  • İstanbul Ümraniye: Gamze Çakır Yılmaz
  • İzmir Balçova: Yıldız Niğdeli
  • İzmir Bayraklı: Fatma Sözer
  • İzmir Bornova: Berk Albayrak
  • İzmir Buca: Recep Çakılkaya
  • İzmir Güzelbahçe: Ayşe Fidan
  • İzmir Karabağlar: Ayşen Kılınç
  • İzmir Konak: Hülya Tümtürk
  • İzmir Seferihisar: Şükrü Tunçdelen
  • İzmir Urla: Dilan Dağ
  • Kırıkkale Bahşili: Ali İhsan Baykal
  • Kırıkkale Çelebi: Muhittin Tekin
  • Kırıkkale Merkez: Şerafettin Gürel
  • Kilis Elbeyli: Yunus Emre Başbekçi
  • Kilis Merkez: Ahmet Aktaş
  • Kilis Musabeyli: Onur Gülerim
  • Kilis Polateli: Enes Çevikdal
  • Kocaeli İzmit: Ergün Türk
  • Konya Karatay: Mustafa Çetin
  • Konya Meram: Mustafa Malas
  • Konya Selçuklu: Hulisi Güngör
  • Malatya Yeşilyurt: Yunus Yılmaz
  • Manisa Alaşehir: Erdal Ceylan
  • Manisa Turgutlu: Cüneyt Demirci
  • Osmaniye Düziçi: Yusuf Döndü
  • Osmaniye Hasanbeyli: Tuğçe İlçi
  • Osmaniye Kadirli: Mustafa Döndü
  • Osmaniye Merkez: Akif Döndü
  • Osmaniye Sumbas: Mustafa Döndü
  • Osmaniye Toprakkale: Kalender Palta
  • Samsun Atakum: Yasin Çam
  • Samsun Canik: Şuayip Uymak
  • Samsun İlkadım: Soner Bakır
  • Samsun Tekkeköy: Merve Çam
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Abdurrahman Şakiroğlu
  • Şanlıurfa Haliliye: Mehmet Güneş
  • Şanlıurfa Karaköprü: Abdulkadir Baş
  • Şanlıurfa Suruç: Müslüm Öz
  • Tokat Başçiftlik: Ahmet Erenalp
  • Tokat Erbaa: Dilek Özşahin
  • Tokat Niksar: Gökhan Ergen
  • Tokat Merkez: Mustafa Himmetbeyoğlu
  • Tokat Zile: Mustafa Akyüz
ANAP Belediye Başkan Adayları 2024 - ANAP (Anavatan Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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