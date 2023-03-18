Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız. Büyük bir coşku ve heyecanla 108. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi, ecdadımızın, önderliğinizde yazdığı muhteşem bir kahramanlık destanıdır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman milletimiz, işgalciler karşısında 'Çanakkale geçilmez.' diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişlerden birine imza atmıştır.

Binlerce vatan evladını şehadete uğurladığımız bu savaş, tarihin dönüm noktalarından biri olmuştur. Bizler, bugün vatan topraklarında özgürce yaşayabiliyorsak, hiç şüphe yok ki bunu anne ve babalarını evlatsız, eşlerini gözü yaşlı, evlatlarını yetim bırakan, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile bu kutsal toprakları kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Bu zafer, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil, istikbalimizin de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur. Birlik ve beraberlik içerisinde, milli değerlerimize sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak uğruna, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."