Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan'ın 103. yıl dönümünde Anıtkabir yine doldu taştı. Ziyaretçiler, Ankara'daki sağanağa rağmen Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 2

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı.

Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 3

Ankara'daki sağanağa rağmen ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkan ziyaretçiler, getirdikleri çiçekleri Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 4
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 5
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 6
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 7
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 8
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 9
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 10
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 11
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 12
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 13
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu - 14
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