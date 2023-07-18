Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama
Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 işçinin yaralandığını ekiplerin ise bölgede olduğunu dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ormanlık alana sirayet eden yangın için söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise çevre güvenliği önlemlerinin alındığını belirterek "Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı inceleme ve soruşturma için müfettiş görevlendirdi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.