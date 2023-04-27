Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı

Sivasta'ta dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), bu sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi. Sefer öncesi bilet gişelerinde kuyruklar oluştu.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 1

Geçtiğimiz gün hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında sivillere açık ilk sefer bugün gerçekleşti.

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 2

480 yolcu kapasiteli tren ilk seferine tam kapasite çıktı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 3

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dün hizmete açılması ile sabah saatlerinde bilet gişelerinde yoğunluk oluştu. 

Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi. 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 4

Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 5

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 6

Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız." dedi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 7

2 GİDİŞ 2 GELİŞ

Hızlı Tren seferleri, karşılıklı 2 gidiş, 2 geliş olarak planlandı. Ankara’dan Sivas’a sabah 07.20 ve akşam 17.45’te, Sivas’tan Ankara’ya ise sabah saat 08.15 ve akşam 18:50’de sefer düzenlenecek.

Saatte 250 km hıza ulaşacak trenle, Ankara Sivas arası 2 saate kadar düşüyor. Hat, Mayıs sonuna kadar da ücretsiz olacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı - 8

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, "405 kilometrelik bu hat sayesinde, Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebileceğine işaret ederek, "Bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. Sivas, işte bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir." diye konuştu.

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