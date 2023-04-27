Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı

Geçtiğimiz gün hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında sivillere açık ilk sefer bugün gerçekleşti.
480 yolcu kapasiteli tren ilk seferine tam kapasite çıktı.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dün hizmete açılması ile sabah saatlerinde bilet gişelerinde yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi.
Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi.
Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız." dedi.
Hızlı Tren seferleri, karşılıklı 2 gidiş, 2 geliş olarak planlandı. Ankara’dan Sivas’a sabah 07.20 ve akşam 17.45’te, Sivas’tan Ankara’ya ise sabah saat 08.15 ve akşam 18:50’de sefer düzenlenecek.
Saatte 250 km hıza ulaşacak trenle, Ankara Sivas arası 2 saate kadar düşüyor. Hat, Mayıs sonuna kadar da ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, "405 kilometrelik bu hat sayesinde, Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebileceğine işaret ederek, "Bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. Sivas, işte bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir." diye konuştu.