Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, "405 kilometrelik bu hat sayesinde, Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebileceğine işaret ederek, "Bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. Sivas, işte bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir." diye konuştu.