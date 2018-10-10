Ankara Tren Garı kurbanları için anma töreni
Anadolu Ajansı
Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği terör katliamının 3'üncü yıl dönümünde tren garı önünde anma etkinlikleri düzenlendi.
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1Terör örgütü DAEŞ'in, Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
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2Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, terör saldırısının üçüncü yılında, Ankara Garı önünde bir araya geldi.
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3Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan vatandaşlar, patlamada hayatını kaybeden 103 kişi için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra gar önündeki anıta, ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.
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4DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, 10 Ekim'deki terör saldırısını unutmayacaklarını söyledi.
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5Çerkezoğlu, "Katliamda kaybettiğimiz bütün dostlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.
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6Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde “emek, barış, demokrasi” mitinginin toplanma yeri olan tren garı kavşağında canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. DAEŞ terör örgütünce gerçekleştirilen saldırıda, 103 kişi hayatını kaybetmişti.
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736 sanığın yargılandığı terör saldırısına ilişkin davada geçen ağustosta karar açıklanmış ve 9 sanık "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
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