Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ 5'nci etap sosyal konut kura çekilişleri devam ediyor. Ankara ile eş zamanlı olarak diğer iller için de kura çekilişi noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara kura çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü başladı. Ara vermeden devam eden çekilişte Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam TOKİ çekilişleri tamamlandı. 6 Ocak saat 11.00 itibariyle Sincan Yenipeçenek’te 4800 konut için kura çekilişi yapılıyor.