Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları Ankara ve Osmaniye için belli oluyor. Ankara'da inşa edilecek 18 bin 450 konut için kura çekimi 2 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Takvime göre, bugün Ankara Sincan'daki 4800 konutun yanı sıra Osmaniye'deki 1552 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

TOKİ 5'nci etap sosyal konut kura çekilişleri devam ediyor. Ankara ile eş zamanlı olarak diğer iller için de kura çekilişi noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara kura çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü başladı. Ara vermeden devam eden çekilişte Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam TOKİ çekilişleri tamamlandı. 6 Ocak saat 11.00 itibariyle Sincan Yenipeçenek’te 4800 konut için kura çekilişi yapılıyor.

Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

OSMANİYE KURA ÇEKİMİNİN AYRINTILARI

Bugün (6 Ocak) Ankara'nın yanı sıra Osmaniye'de inşa edilecek konutların hak sahipleri de kura yöntemiye belirleniyor. TOKİ kura çekimi Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçeleri için gerçekleştirilecek. Osmaniye kura çekimi sonrasında bin 550 konutun hak sahibi ilan edilecek.

Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden  takip edilebiliyor.​

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Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

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