Ankara ve Osmaniye Toki kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ 5'nci etap sosyal konut kura çekilişleri devam ediyor. Ankara ile eş zamanlı olarak diğer iller için de kura çekilişi noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara kura çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü başladı. Ara vermeden devam eden çekilişte Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam TOKİ çekilişleri tamamlandı. 6 Ocak saat 11.00 itibariyle Sincan Yenipeçenek’te 4800 konut için kura çekilişi yapılıyor.
Bugün (6 Ocak) Ankara'nın yanı sıra Osmaniye'de inşa edilecek konutların hak sahipleri de kura yöntemiye belirleniyor. TOKİ kura çekimi Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçeleri için gerçekleştirilecek. Osmaniye kura çekimi sonrasında bin 550 konutun hak sahibi ilan edilecek.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.