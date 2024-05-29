Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi
Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobille çarptığı 2 kişiden Ömer Güvenir, yaşamını yitirdi. Kazada Zekeriya Baldemir ise ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından sürücü koltuğuna eşini geçirmek isteyen sürücü Özgür A’ya ise çevredekiler engel oldu. Özgür A, polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, sürücü değiştirme girişimine çevredeki vatandaşlar engel oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.
Ağabeyini iş yerinde ziyaretten dönen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işçi Ömer Güvenir ile ağabeyinin stajyeri Zekeriya Baldemir’e, yolun karşısına geçerken Özgür A. yönetimindeki otomobil çarptı.
Otomobil, yaklaşık 100 metre ileride başka bir araca çarparak durdu.