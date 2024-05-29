Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobille çarptığı 2 kişiden Ömer Güvenir, yaşamını yitirdi. Kazada Zekeriya Baldemir ise ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından sürücü koltuğuna eşini geçirmek isteyen sürücü Özgür A’ya ise çevredekiler engel oldu. Özgür A, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi - 1

Ankara’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, sürücü değiştirme girişimine çevredeki vatandaşlar engel oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Ağabeyini iş yerinde ziyaretten dönen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işçi Ömer Güvenir ile ağabeyinin stajyeri Zekeriya Baldemir’e, yolun karşısına geçerken Özgür A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobil, yaklaşık 100 metre ileride başka bir araca çarparak durdu.

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Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi - 2

Ömer Güvenir, olay yerinde yaşamını yitirirken, aracın altında sürüklenen Zekeriya Baldemir, ağır yaralandı.

Baldemir, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi - 3

Alkollü olduğu iddia edilen ve polis ekipleri gelmeden araçta sürücü değişikliği yapmak isteyen Özgür A’ya çevredekiler müdahale etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, aracı eşinin kullandığını ileri süren sürücü Özgür A’ya, “Arabayı sen kullanıyordun. Arabayı bayan kullanıyordu diyemezsin. Hepimiz şahidiz burada.” dediği duyuldu.

Başka bir kişinin de “Şu anda alkollüsün.” dediği, görüntüde yer aldı.

Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi - 4

Vatandaşlar, gelen polis ekiplerine aracı Özgür A’nın kullandığını söylerken, polis merkezinde de görgü tanığı olarak ifade verdi.

Aracı kullandığı tespit edilen Özgür A. gözaltına alınırken, eşi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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