Ankara’da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü değiştirme girişimi

Alkollü olduğu iddia edilen ve polis ekipleri gelmeden araçta sürücü değişikliği yapmak isteyen Özgür A’ya çevredekiler müdahale etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, aracı eşinin kullandığını ileri süren sürücü Özgür A’ya, “Arabayı sen kullanıyordun. Arabayı bayan kullanıyordu diyemezsin. Hepimiz şahidiz burada.” dediği duyuldu.

Başka bir kişinin de “Şu anda alkollüsün.” dediği, görüntüde yer aldı.