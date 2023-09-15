Ankara’da avukatın aracına ateş açıldı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 aylık hamile avukat Büşranur Y.’nin evinin önünde park halindeki aracına, müvekkilinin husumetlisi tarafından ateş açıldı. Şüpheli gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’da avukat Büşranur Y.’nin park halindeki otomobiline müvekkilinin husumetlisi tarafından ateş açıldı.
Olay, 2 Ağustos'ta gece saatlerinde Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan avukat Büşranur Y.’nin evinin önünde park halindeki otomobiline, başka bir otomobilden silahla ateş açıldı.