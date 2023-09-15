Ankara’da avukatın aracına ateş açıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 aylık hamile avukat Büşranur Y.’nin evinin önünde park halindeki aracına, müvekkilinin husumetlisi tarafından ateş açıldı. Şüpheli gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da avukatın aracına ateş açıldı - 1

Ankara’da avukat Büşranur Y.’nin park halindeki otomobiline müvekkilinin husumetlisi tarafından ateş açıldı.

Olay, 2 Ağustos'ta gece saatlerinde Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan avukat Büşranur Y.’nin evinin önünde park halindeki otomobiline, başka bir otomobilden silahla ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da avukatın aracına ateş açıldı - 2

Silah sesi üzerine evinden çıkan avukat Büşranur Y., aracına mermilerin isabet ettiğini gördü.

Avukatın şikayeti üzerine güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

Ankara’da avukatın aracına ateş açıldı - 3

Görüntüde avukatın aracının yanında duran beyaz renkli bir otomobilden silahla ateş açıldığı görüldü. Polisin yaptığı araştırmada avukat Büşranur Y.’nin müvekkilinin husumetlisi R.Y.’nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan R.Y., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DAHA FAZLA GÖSTER