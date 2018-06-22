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Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Ajansı, DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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    Ankara-Ayaş Karayolu Eryaman mevkisinde Etimesgut-Eryaman hattında sefer yapan ve aynı yönde seyreden 2 otobüs çarpıştı.
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    Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
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    Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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