Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin, bölgedeki yerleşim birimlerine doğru yaklaştığı belirtiliyor.
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İHA - DHA 30.08.2020 - 22:19
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.
Yangın, Beyalan mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü.
Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi.
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