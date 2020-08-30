Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin, bölgedeki yerleşim birimlerine doğru yaklaştığı belirtiliyor.

İHA - DHA 30.08.2020 - 22:19

Ankara'da orman yangını - 1
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.
Ankara'da orman yangını - 2
Yangın, Beyalan mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek ormana sıçradı.
Ankara'da orman yangını - 3
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü.
Ankara'da orman yangını - 4
Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi.
Ankara'da orman yangını - 5

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