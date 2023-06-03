Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 1

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

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Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 4

HORTUM OLUŞTU

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi.

Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu. 

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 6

TÜM İZİNLER KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 7
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 8
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 9
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 10
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 11
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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 13
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