Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

TÜM İZİNLER KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.