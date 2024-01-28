Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı

“MÜNFERİT BİR OLAY”

Hamdemir, saldırganın alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “Vatandaş benden özür diledi. Ben de eğer alkolü bırakırsa kendisinden şikayetçi olmayacağımı, kendisini affedeceğimi beyan ettim. O da bize bu sözü verdi. Cam önemli değil. Burada bize duyarlı olan tüm Polatlılı vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkan adaylarına teşekkür ederim. Alkolü bırakırsa onu affedeceğiz, o da bize bu sözü verdi. İnşallah da güzel bir işe vesile olmuş oluruz. Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay.” Dedi.