Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı
Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Polatlı belediye başkan adayı Yusuf Hamdemir’in seçim bürosuna yönelik saldırı yapıldı. Saldırıyı alkollü olduğu belirlenen Ü.S. gerçekleştirdi. Hamdemir, Ü.S.’den alkolü bırakma sözü alıp, şikayetçi olmadı.
Ankara’da Yeniden Refah Partisi’nin Polatlı belediye başkan adayı Yusuf Hamdemir’in seçim bürosu saldırıya uğradı.Olay, dün 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Selçuk Caddesi’nde meydana geldi.