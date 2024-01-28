Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Polatlı belediye başkan adayı Yusuf Hamdemir’in seçim bürosuna yönelik saldırı yapıldı. Saldırıyı alkollü olduğu belirlenen Ü.S. gerçekleştirdi. Hamdemir, Ü.S.’den alkolü bırakma sözü alıp, şikayetçi olmadı.

Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı - 1

Ankara’da Yeniden Refah Partisi’nin Polatlı belediye başkan adayı Yusuf Hamdemir’in seçim bürosu saldırıya uğradı.

Olay, dün 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Selçuk Caddesi’nde meydana geldi.

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Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı - 2

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosunun önünden geçen Ü.S., parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ü.S.’yi gözaltına aldı.
Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı - 3

Ü.S.’nin alkollü olduğu belirlenirken, Hamdemir, kendisinden özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Ü.S.’den alkolü bırakma sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

Ankara’da seçim bürosuna saldırı: Alkolü bırakma sözü aldı, şikayetçi olmadı - 4

“MÜNFERİT BİR OLAY”

Hamdemir, saldırganın alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “Vatandaş benden özür diledi. Ben de eğer alkolü bırakırsa kendisinden şikayetçi olmayacağımı, kendisini affedeceğimi beyan ettim. O da bize bu sözü verdi. Cam önemli değil. Burada bize duyarlı olan tüm Polatlılı vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkan adaylarına teşekkür ederim. Alkolü bırakırsa onu affedeceğiz, o da bize bu sözü verdi. İnşallah da güzel bir işe vesile olmuş oluruz. Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay.” Dedi.

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