Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun
İstanbul'da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün elebaşı ile birlikte bağımsız denetçinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.