Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun

İstanbul'da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün elebaşı ile birlikte bağımsız denetçinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 1

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 2

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 3

KONKORDATO İLANI

Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra söz konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 4

Mustafa A.’nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 5

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 6

Yine şebeke üyesi kişiler adına kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun - 7

ÇOK SAYIDA MATERYAL

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal, bir adet sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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