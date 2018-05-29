Ankara'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
Ankara genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybederken, 51 iş yeri/konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü
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Ankara genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybederken, 51 iş yeri/konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü.
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2Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen can kaybı ve zarara ilişkin bilgi verildi.
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3Buna göre, Bala ilçesi Yöreli Mahallesi'nde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan, hayatını kaybetti. Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde ise 51 iş yeri/ konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü.
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4Ayrıca, Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi'ndeki 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarıldı, Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarda hasar meydana geldi.