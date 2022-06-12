Ankara'da şiddetli sağanak: Bir ölü, bir kayıp

AFAD: 3036 İHBAR GELDİ

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da meydana gelen sağanakta mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olduğu bilgisi alınan bir kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden sağanak yağışa ilişkin ihbarların geldiği, Çankaya'da yarım saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, saat 21.30 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaştığı kaydedildi.