Ankara’da televizyon patladı, daire yandı (2 kişi hastaneye kaldırıldı)

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, 5 katlı binanın 2’nci katındaki dairede televizyon patladı. Patlama nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Ada Duru Şehit ile annesi Eda Çiğdem Şahan hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da televizyon patladı, daire yandı (2 kişi hastaneye kaldırıldı) - 1

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi’ndeki Yükseltürk Apartmanı’ndaki bir dairede sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da televizyon patladı, daire yandı (2 kişi hastaneye kaldırıldı) - 2

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında durmandan etkilenen Eda Çiğdem Şahan ve kızı Ada Duru Şehit, hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da televizyon patladı, daire yandı (2 kişi hastaneye kaldırıldı) - 3

Yangın sırasında dışarıda olan Hatice Erdoğan, koşarak gelip üst kattaki evinde bulunan kedi ve köpeğini alarak dışarı çıkardı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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