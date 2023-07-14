Ankara’da televizyon patladı, daire yandı (2 kişi hastaneye kaldırıldı)
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, 5 katlı binanın 2’nci katındaki dairede televizyon patladı. Patlama nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Ada Duru Şehit ile annesi Eda Çiğdem Şahan hastaneye kaldırıldı.
Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi’ndeki Yükseltürk Apartmanı’ndaki bir dairede sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.
Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı.