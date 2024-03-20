Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı
Ankara’da bir kişi geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine 2 gün önce çocuklarını görmek için dönen eşini öldürdü. Kendisini engellemeye çalışan oğlunu da yaralayan Murat Çetinkaya isimli saldırgan, olayın ardından 4’üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi.
Ankara’da bir kişi önce eşini öldürdü, ardından oğlunu yaralayıp intihar etti.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çankaya’ya bağlı Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak’ta meydana geldi.
Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü.Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya, dün akşam eşi ile tartıştı.