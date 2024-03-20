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Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı

Ankara’da bir kişi geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine 2 gün önce çocuklarını görmek için dönen eşini öldürdü. Kendisini engellemeye çalışan oğlunu da yaralayan Murat Çetinkaya isimli saldırgan, olayın ardından 4’üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi.

Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 1

Ankara’da bir kişi önce eşini öldürdü, ardından oğlunu yaralayıp intihar etti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çankaya’ya bağlı Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak’ta meydana geldi.

Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü.

Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya, dün akşam eşi ile tartıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 2

Kavgaya dönen olayda Murat Çetinkaya, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti.

Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan oğlu K.Ç’yi ise bıçakla yaraladı.
Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 3

Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 5

Murat Çetinkaya’nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Derya Çetinkaya’nın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Derya Çetinkaya’nın kardeşleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı - 6

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, “Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Çocuklarına dayanamıyordu. ‘Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz’ diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?” dedi.

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