Ankara’da vahşet: Eşini öldürdü, kendisini engellemek isteyen oğlunu yaralayıp 4’üncü kattan atladı

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, “Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Çocuklarına dayanamıyordu. ‘Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz’ diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?” dedi.