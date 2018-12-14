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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası: Enkaza kar engeli

Anadolu Ajansı

Enkaz kaldırma çalışmalarına gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kazanın yaşandığı bölgede UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri hazır bekletiliyor.

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    Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında enkaz kaldırma çalışmalarına, gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle ara verildi.
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    YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına
    gece yarısına kadar devam edildi.
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    Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen çalışmalara gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da sıralarında ara verildi.
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    Yetkililer enkaz kaldırma çalışmaların sabah saatlerinde meteorolojik koşullara bağlı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.
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    Bu arada kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polisler hazır bekletiliyor.
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