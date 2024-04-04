Ankara’daki
büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama
oldu”
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’nde dün çıkan ve 16 saat sonra söndürülebilen büyük yangında 9 iş yeri kül oldu. Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin, bakır kabloları plastiğinden ayrıştırmak için ateş yakmaları nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Yangına ilişkin gözaltına 18 yaşından küçük A.F.E. isimli kişi tutuklandı, 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Başkent Ankara’da dün büyük bir yangın çıktı.Yenimahalle’deki Hurdacılar Sitesi’nde geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.