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Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu”

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’nde dün çıkan ve 16 saat sonra söndürülebilen büyük yangında 9 iş yeri kül oldu. Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin, bakır kabloları plastiğinden ayrıştırmak için ateş yakmaları nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Yangına ilişkin gözaltına 18 yaşından küçük A.F.E. isimli kişi tutuklandı, 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 1

Başkent Ankara’da dün büyük bir yangın çıktı.

Yenimahalle’deki Hurdacılar Sitesi’nde geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 2

Yangına itfaiye ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Karadan 111 araç, havadan da helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonucu yangın sabaha karşı 16 saat sonra söndürüldü.
Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 3

9 İŞ YERİ KÜL OLDU

Sabah saatlerinden itibaren de soğutma çalışması yapıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın bölgesindeki incelemeleri devam ederken, alanda hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.
Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 4

YANGININ SEBEBİ AYRILTIRILMAK İSTENEN BAKIR KABLOLAR

Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangına neden oldukları değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki isimlerden 18 yaşından küçük A.F.E. hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 6

“MAZOT TANKERİ PATLAYARAK YANMAYA BAŞLADI”

Bölgedeki esnaftan Soner Çinkaya, “Lastiklerin olduğu alanda yabancı uyruklu birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış uygulamadan dolayı patlama meydana geldi. Bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktıkları ateşin kıvılcımıyla yakında bulunan TIR’ların mazot tankeri patlayarak yanmaya başladı.” dedi.

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 7

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü anlatan Çinkaya, “Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon TL civarında.” dedi.

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 8

“35 SENELİK TİCARİ HAYATIM HEBA OLDU”

Kağıt dönüşüm işletmecisi Adem Sağlık da milyonlarca lira zararı olduğunu söyledi. 3 iş yerinin yandığını anlatan Sağlık, “35 senelik ticari hayatım, emeğim komple heba oldu gitti. Çatılarımızın hepsi eridi, uçtu. Diğer arkadaşlarımızın da zararı büyük. Devletten istediğimiz bize destek olması.” Ifadelerini kullandı.

Ankara’daki büyük yangın neden çıktı? “Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu” - 9
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