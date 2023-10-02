Ankara’da saldırı girişiminde bulunan teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunulan teröristler tarafından, Kayseri’de aracı çalınıp katledilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırı girişimine bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın cenazesi, Kayseri’de toprağa verildi.