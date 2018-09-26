Ankara'nın renkli yüzü
Anadolu Ajansı
Ankara... Türkiye'nin başkenti, aynı zamanda en kalabalık ikinci ili... Siyasetin de ağırlığıyla 'giri şehir' olarak bilinen Ankara'nın görüntüsü de değişiyor. İşte Anadolu Ajansı'nın objektifinden kentin değişen yüzü...
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1Göksu Parkı
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2Çukurambar Mahallesi
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4Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)
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5Dumlupınar Bulvarı
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8Göksu Park
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9Gençlik Parkı ve Anıtkabir
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12Anıtkabir
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13Dumlupınar Bulvarı
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14Çukurambar Mahallesi
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15Çukurambar Mahallesi
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16Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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1715 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
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18Dumlupınar Bulvarı ve Ahmet Hamdi Akseki Cami
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19Kocatepe Cami