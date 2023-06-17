Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın

Babalar Günü kutlamalarına kısa bir süre kala mesaj araştırmaları başladı. Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nde babalarını hediyeleriyle ve sözleriyle şımartmak isteyen vatandaşlar, duygularını ifade edebilecek Babalar Günü mesajlarını araştıyor. Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik.

Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın - 1

Babalar Günü, dünya çapında kutlanan özel günlerden biri. İlk kez 19 Haziran 1910'da kutlanan Babalar Günü, dünyanın farklı noktalarında çeşitli şekillerde kutlanıyor. Ülkemizde Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. 



TÜRKİYE HABERLERİ

Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın - 2

Bu özel günde, dünyanın dört bir yanındaki insanlar hayatlarını şekillendirmede önemli bir rol oynayan babalarına ve baba figürlerine olan takdirlerini ifade etme fırsatı buluyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için Babalar Günü kutlama mesajlarını derledik.

Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın - 3

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

"Hiçbir şey beni birlikte geçirdiğimiz zamandan daha mutlu edemez. Seni seviyorum baba."

"En büyük ilham kaynağım Babalar Günün kutlu olsun. Sen yanımda olmadan hayatla başedemezdim."

"Bugün sahip olduğumuz hayata sahip olmamızın sebebi sensin. Teşekkür ederim."


Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın - 4

"Her zaman söylemeyebilirim ama ailemiz için yaptıkların için sonsuza kadar minnettar olduğumu bil."

"Çıtayı herkesin hayal edebileceğinden daha yükseğe koydun. Her zaman senin kadar harika olmaya çalışacağım. Seni seviyorum!"

"Baba: Sonsuz sabrı olan bir adam"

Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın - 5

"Senin çocuğun olmaktan çok gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun baba!"

"Tüm bu yıllar boyunca hayatıma sevgi, kabul ve neşe getirdiğin için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun baba!"

"Bana en sevdiğim anıların çoğunu verdiğin için teşekkür ederim"

"Benim için ne kadar önemli olduğunu söylemek için bir gün yeterli değil."

DAHA FAZLA GÖSTER