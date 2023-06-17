Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın
Babalar Günü kutlamalarına kısa bir süre kala mesaj araştırmaları başladı. Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nde babalarını hediyeleriyle ve sözleriyle şımartmak isteyen vatandaşlar, duygularını ifade edebilecek Babalar Günü mesajlarını araştıyor. Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik.
Babalar Günü, dünya çapında kutlanan özel günlerden biri. İlk kez 19 Haziran 1910'da kutlanan Babalar Günü, dünyanın farklı noktalarında çeşitli şekillerde kutlanıyor. Ülkemizde Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.