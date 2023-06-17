Anlamlı Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini derledik: Sen benim kahramanımsın

"Senin çocuğun olmaktan çok gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun baba!"



"Tüm bu yıllar boyunca hayatıma sevgi, kabul ve neşe getirdiğin için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun baba!"



"Bana en sevdiğim anıların çoğunu verdiğin için teşekkür ederim"



"Benim için ne kadar önemli olduğunu söylemek için bir gün yeterli değil."



