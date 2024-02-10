Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı

Mıcık, kızından önce damadının aday olacağını söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Oğlum da ‘Ben olacağım’ dedi. Gelinimin kardeşi, ‘Ben de olacağım’ dedi. Ben de ‘Bir defa çıktıysam dönmem’ dedim. Aslında başta çekilmeyi düşünüyordum. Rakiplerim çekil diye bana haber gönderiyorlardı. ‘Demek ki güçlüyüm ki bana haber gönderiyorlar’ dedim, çekilmedim. Serap’a projelerimi anlatmıyorum, yapacaklarımı almasın, kendi projelerini bulsun diye. Evde eşimin hiç sesi çıkmıyor. Çocukların da gelinin de sesi çıkmıyor. Hangimize oy vereceksiniz diye sorduğumda, ‘Anne onu söylemeyelim, iki tarafa da ayıp olur’ diyorlar. Zaten hangimiz muhtar olursa birbirimizin yanında olacağız. Kızımla birlikte şakalaşıyoruz. Ben şakacıyımdır.”