Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı
Yerel seçim yaklaşıyor. Belediye başkanlığı seçimlerinin yanı sıra muhtar adayları arasında da kıyasıya bir rekabet var. Muhtarlık yarışının en dikkat çekici örneklerinden biri ise Kastamonu’dan… Kentteki Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan Kadriye Mıcık ile kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu. Anne ile kızı, projelerini anlatıp, vatandaşlardan oy istiyor.
Kastamonu’nun Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu.