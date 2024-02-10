Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı

Yerel seçim yaklaşıyor. Belediye başkanlığı seçimlerinin yanı sıra muhtar adayları arasında da kıyasıya bir rekabet var. Muhtarlık yarışının en dikkat çekici örneklerinden biri ise Kastamonu’dan… Kentteki Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan Kadriye Mıcık ile kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu. Anne ile kızı, projelerini anlatıp, vatandaşlardan oy istiyor.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 1

Kastamonu’nun Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 2

Aynı mahalleden muhtar adayı olan anne Mıcık ile kızı Emici, projelerini anlatan broşürler bastırıp kapı kapı dolaşarak seçmenlerden oy istiyor.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 3

Zaman zaman seçim çalışması yaparken karşılaşan anne ile kızı, tatlı bir rekabet içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mıcık ile Emici, “Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi” sloganını kullanıyor.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 4

Serap Emici, doğduğu günden bu yana Saraçlar Mahallesi’nde yaşadığını söyledi.

Erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu belirten Emici, “Erkeklerin, ‘Kadından muhtar olmaz, kadınlar evde yemeğini yapsın, eşleriyle ilgilensin’ sözlerine tepki için aday oldum. Kadının elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini biliyoruz. O yüzden muhtarlığa adaylığımı koydum.” dedi.
Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 5

Annesiyle tatlı bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Emici, “En büyük rakibim annem. Önceki dönemlerde de adaylığını koydu, ona destek verdim ama ne yazık ki olmadı. Bu dönem ben koymak istedim, kendisi çekilmedi. ‘Hadi bakalım cesaretin varsa katıl’ dedi, ben de katıldım.” diye konuştu.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 6

Annesinin tecrübesinden yararlanmaya çalıştığını anlatan Emici, “Evleri ziyaret ederek çalışmalarımı anlatıyorum. Evde de rekabet oluyor. Eşime, kardeşlerime soruyoruz, ‘Kime oy vereceksiniz?’ diye. Kimseyi kırmamak için cevap vermiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 7

“HANGİMİZ MUHTAR OLURSA BİRBİRİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Kadriye Mıcık ise çevresindekilerin isteği üzerine mahallelerine kadın eli değmesi amacıyla muhtarlığa aday olduğunu söyledi.

Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığına işaret eden Mıcık, “Nasip değilmiş. Şimdi tekrar aday oldum. Projelerim var. Bazı yerlere dolmuş gitmiyor. Her yere dolmuş uğrayacak. Garibanlar için dükkan açacağım, ürünlerini satmak isteyenler gelip satacak.” dedi.
Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 8

Mıcık, kızından önce damadının aday olacağını söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Oğlum da ‘Ben olacağım’ dedi. Gelinimin kardeşi, ‘Ben de olacağım’ dedi. Ben de ‘Bir defa çıktıysam dönmem’ dedim. Aslında başta çekilmeyi düşünüyordum. Rakiplerim çekil diye bana haber gönderiyorlardı. ‘Demek ki güçlüyüm ki bana haber gönderiyorlar’ dedim, çekilmedim. Serap’a projelerimi anlatmıyorum, yapacaklarımı almasın, kendi projelerini bulsun diye. Evde eşimin hiç sesi çıkmıyor. Çocukların da gelinin de sesi çıkmıyor. Hangimize oy vereceksiniz diye sorduğumda, ‘Anne onu söylemeyelim, iki tarafa da ayıp olur’ diyorlar. Zaten hangimiz muhtar olursa birbirimizin yanında olacağız. Kızımla birlikte şakalaşıyoruz. Ben şakacıyımdır.”
Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 9

Serap Emici’nin eşi Numan Emici ise evde güzel bir heyecan olduğuna dikkati çekerek, “Kayınvalidem adaylığını açıklamıştı, eşimi de ben teşvik ettim. Analı kızlı muhtarlık yarışı olacak. Biraz arada kalıyoruz ama ben sonuna kadar eşimi destekleyeceğim. Kayınvalidem evde yokken diğer bireylerle görüşüp onları ikna etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Anne ile kızı birbirlerine rakip oldu: Kastamonu’da anne ile kızının muhtarlık yarışı - 10
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