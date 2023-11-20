Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen katil komşu savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini ancak Güler'in kızının buna izin vermediğini belirterek şunları söyledi:

''Ancak bundan kızı Doğa Etyemez haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sıralarında yaşandı.