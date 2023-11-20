Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı
Manisa'da Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez, oturdukları apartmanın asansöründe ölü bulundu. Telle boğularak öldürülen anne-kızın katilinin, komşuları Atalay Yüksel olduğu ortaya çıktı. Yüksel ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini ancak Güler'in kızının buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da eve gelen annesini öldürdüğünü itiraf etti.
Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, dün zemin kata inmek için asansör çağırdı.