Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı

Manisa'da Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez, oturdukları apartmanın asansöründe ölü bulundu. Telle boğularak öldürülen anne-kızın katilinin, komşuları Atalay Yüksel olduğu ortaya çıktı. Yüksel ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini ancak Güler'in kızının buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da eve gelen annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 1

Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, dün zemin kata inmek için asansör çağırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 2

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 3

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 4

TELLE BOĞULMUŞLAR

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 5

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Katilin Devrim Güler’in alt komşusu Atalay Yüksel (57) olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden Atalay Yüksel'i gözaltına aldı. Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 6

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. 

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 7

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen katil komşu savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini ancak Güler'in kızının buna izin vermediğini belirterek şunları söyledi:

''Ancak bundan kızı Doğa Etyemez haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sıralarında yaşandı. 

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 8

''TELLE BOĞDUM, CESETLERİNİ ASANSÖRLE 4. KATA GÖNDERDİM''

Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın 2. katında yaşandı.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 9

Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4. kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim.''

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 10

ANNE VE KIZI SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden anne ve kızı ise, Salihli’nin Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 11

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORDU

Öte yandan 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

Anne ve kızını öldüren komşu tutuklandı: Katilin ifadesi ortaya çıktı - 12
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