Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Anneler Günü tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Evrensel bir gün olan Anneler Günü'nün kutlanma tarihi ülkelere göre değişiyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? İşte 2024 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi - 1

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

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Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi - 2

TÜRKİYE'DE ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi - 3

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.


Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi - 4

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi - 5

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

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