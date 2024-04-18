Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? 2024 Anneler Günü tarihi
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Anneler Günü tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Evrensel bir gün olan Anneler Günü'nün kutlanma tarihi ülkelere göre değişiyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak? İşte 2024 Anneler Günü tarihi
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.