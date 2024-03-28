Antalya Belediye başkan adayları kimlerdir? Antalya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

ANTALYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Kimdir?

1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı. 25 yıllık siyasi tecrübesini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans mezuniyeti ile taçlandırdı.Vatani görevini Samsun Askeri Hastanesi’nde yapan Muhittin Böcek, yaşamı boyunca zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak seçildi. Kentleşme adımları atan Konyaaltı İlçesi’ne çağdaş ve modern bir vizyon kazandıran 5 yıllık başarılı çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde %50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.Konyaaltı Belediyesi’ndeki başarılı çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da %60 oy oranıyla bir kez daha seçildi.Siyaset hayatı boyunca 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.Geçirdiği 20 yıllık başarılı siyaset hayatının ardından en büyük sevdam dediği ve “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli kitabını kaleme aldığı Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, halkın takdiri ile %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.