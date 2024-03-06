Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı

Akdeniz’de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya’da dün akşam başlayan fırtına sırasında karaya ulaşan 2 hortum, kentte hasara yol açtı. Fırtınada 6 kişi yaralanırken, seralar ve tarım alanları büyük zarar gördü. Adana’da ise etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin kuzeyde kalan ilçelerinde kar yağışı görüldü.

Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da, dün saat 16.00’dan itibaren sağanak etkisini gösterdi.

Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu.

Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.

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Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 2

SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE

Kentte, sağanağın ardından Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi’nde, mazgalların tıkanması sebebiyle yağmur suları birikti.

Geçen 13 Şubat’taki sel felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiği altgeçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tünelde biriken suları tahliye çalışması başlattı.

Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe yardımıyla tünelde biriken suları tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.
Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 3

DENİZDEN GELEN HORTUMLAR HASARA YOL AÇTI

Saat 17.45 sıralarında kısa aralıklarla denizde çıkıp karaya ulaşan 2 ayrı hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

Kumluca ilçe merkeziyle Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü.
Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 4

Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı.

Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemlerinin cadde ve sokaklara düştüğü hortum, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı.
Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 5

Hortum sebebiyle 6 kişi yaralandı.

Çatıdaki güneş panelinin düşmesi sonucu park halindeki 07 ARL 182 plakalı otomobilde sıkışan Muhammed Ali Ceylan Kumluca Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 6

KAYMAKAMLIK: 6 VATANDAŞIMIZ YARALI

Kumluca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 7

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 8

BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

Havanın normale dönmesinin ardından ilçede zarar gören alanlarla ilgili hasar tespiti de başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zarar gören çiftçiyi ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı.

Üreticinin durumunun oldukça zor olduğunu anlatan Kökce, “Yaklaşık bin dönümlük bir alan zarar gördü. Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti. Allah’a şükür can kaybımız yok.” dedi.

Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 9

ADANA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Adana’da etkili olan yağışla yollar sular altında kaldı.

Merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış etkili oldu.

Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 10

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle de bazı direk ve ağaçlar devrildi.

Su birikintisine giren araçlar arızalandı. Yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirirken, ekipler biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı - 11

Kentin kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.

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