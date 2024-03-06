Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı
Akdeniz’de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya’da dün akşam başlayan fırtına sırasında karaya ulaşan 2 hortum, kentte hasara yol açtı. Fırtınada 6 kişi yaralanırken, seralar ve tarım alanları büyük zarar gördü. Adana’da ise etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin kuzeyde kalan ilçelerinde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da, dün saat 16.00’dan itibaren sağanak etkisini gösterdi.
Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu.
Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.