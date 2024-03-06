Antalya ile Adana’da sağanak ve hortum: 6 yaralı

BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

Havanın normale dönmesinin ardından ilçede zarar gören alanlarla ilgili hasar tespiti de başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zarar gören çiftçiyi ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı.

Üreticinin durumunun oldukça zor olduğunu anlatan Kökce, “Yaklaşık bin dönümlük bir alan zarar gördü. Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti. Allah’a şükür can kaybımız yok.” dedi.