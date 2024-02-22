Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor

"DOKUNMAYIN" UYARISI

Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe alındığını söyleyen uzmanlar "dokunmayın" uyarısında bulundu. Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları. Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda." ifadelerini kullandı.