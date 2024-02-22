Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor

Antalya Körfezi kıyılarında çapı şemsiye büyüklüğü, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşan göçmen denizanaları görüntülendi. İsrail, Lübnan ve Suriye'de üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaştı. Uzmanlar, "dokunmayın" uyarısında bulunuyor.

Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 1

Antalya Körfezi’nde göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 2

Akdeniz açıklarından geçmesi gereken denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yapıyor. Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıkları ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının geçişleri drone ile görüntülendi.

Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 3

Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz’deki ana akıntılarla, İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi kıyılarındaki denizanalarının sürüklenip Rodos’a doğru bir geçişi var. Poyraz nedeniyle yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta su da kıyıya doğru çekmekte. Dolayısıyla açıktan geçen denizanaların bir kısmı Antalya’nın iç Körfezi’ne girdi." dedi.

Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 4

"DOKUNMAYIN" UYARISI

Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe alındığını söyleyen uzmanlar "dokunmayın" uyarısında bulundu. Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları. Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda." ifadelerini kullandı.

Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 5
Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 6
Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor - 7
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