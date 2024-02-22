Antalya Körfezi'nde dev göçmen denizanaları, sakın dokunmayın! Suriye, İsrail ve Lübnan'dan geliyor
Antalya Körfezi kıyılarında çapı şemsiye büyüklüğü, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşan göçmen denizanaları görüntülendi. İsrail, Lübnan ve Suriye'de üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaştı. Uzmanlar, "dokunmayın" uyarısında bulunuyor.
Antalya Körfezi’nde göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda.