Kütahya’da açılışa özel kampanyalı büyü dolandırıcılığı: 4 kişi gözaltında

DAİRENİN GİRİŞİNE TABELA ASMIŞ

İncelemede ayrıca şüphelilerden E.G’nin iş yeri olarak kullandığı dairenin girişine “Metafizik büyü uzmanı” yazılı tabela astığı, “Açılışa özel şok fiyatlar” başlığı adıyla da el broşürü bastırdığı belirlendi.

Broşürde; büyü musallat bakımı 300 lira, büyü bozma 4 bin lira, fal bakımı 300 lira, yıldızname 3 bin lira, ayırma-bağlama büyü çeşitleri 7 bin 500 lira, muska vb. işlemler 4 bin 500, rahmani işlemler 10 bin lira, biyoenerji ve şifa seansları için de 500 lira fiyat belirlediği görüldü.