Kütahya’da açılışa özel kampanyalı büyü dolandırıcılığı: 4 kişi gözaltında
Kütahya'da para karşılığı büyü bozup muska hazırlayan 4 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kendisini metafizik büyü uzmanı olarak tanıtıp açılışa özel fiyatlar belirlediği ve 300 liradan 10 bin liraya kadar tarife uyguladığı ortaya çıktı.
Kütahya’da büyü bozma dolandırıcılarına operasyon yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin evlerinde büyü bozup, muska hazırladığını ve karşılığında para aldığı bilgisi sonrası harekete geçti.